La banana di Cattelan venduta a NY per oltre 5 milioni di dollari E l’acquirente la mangerà

Mauriziotorna a far discutere con la sua iconicaattaccata al muro, Comedian,all’asta da Sotheby’s a New York per 5,2di, benle stime iniziali. L’opera, divenuta un simbolo virale dal suo debutto ad Art Basel Miami nel 2019, ha suscitato un acceso dibattito sul valore dell’arte contemporanea., il magnate cinese Justin Sun, ha promesso di mangiare l’opera d’arte per onorarne il significato storico e culturale.L’opera Comedian, composta da unaattaccata a un muro con del nastro adesivo, è una delle tre riproduzioni create dall’artista Maurizionel 2019. La vendita, durata appena sette minuti, ha visto un’intensa competizione tra offerenti in sala, online e telefonici. L’offerta vincente è stata effettuata da Jen Hua, rappresentante del collezionista cinese e imprenditore delle criptovalute Justin Sun, noto per le sue audaci acquisizioni nel mondo dell’arte.