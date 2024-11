Ilgiorno.it - Il teatro e l’impegno civico. Le mafie non uccidono le donne. Storie di coraggio sul palco

antimafia e le risate surreali di un testo ideato da Dario Fo. Il racconto di una famiglia dalla facciata perfetta, ma dietro la quale si celano silenzi e violenza, in un dramma accompagnato dall’eco di Madame Butterfly. E poi la storia in chiaroscuro di Artemisia Gentileschi. Sarà un fine settimana all’insegna delin Brianza. Più d’uno i palchi che nel weekend accoglieranno rappresentazioni e pièce, in diverse città del territorio. Sabato a Lissone Palazzo Terragni ospiterà dalle 21 lo spettacolo “Disonorata: lenonle“, con Sara Velardo (nella foto) e Alberto Bonacina, un mix di musiche, racconti, poesie e canzoni su testi di Sara Velardo, Marika Demaria, Andrea Gentile e Annalisa Strada. Attraverso le figure simbolo di Emanuela Loi, Lea Garofalo e Rita Atria, ma anche di altreche hanno avuto ildi scegliere da che parte schierarsi, verrà sfatata la falsa credenza per cui i clan non ucciderebbero le, quando sono invece più di 150 quelle ammazzate dalle