Amica.it - Il patto con Camila Alves ha portato Matthew McConaughey a lasciare Hollywood per il Texas e cambiare carriera cinematografica: cosa ha detto

Leggi su Amica.it

Unalla base di una vita stravolta. Così lo definisce lui: un. Che, però, ha il sapore di una scommessa. Vinta, alla fine. Cosìspiega il vero motivo per cui, una quindicina di anni fa, ha abbandonatoper un ranch in. All’apice della fama. Ospite di un episodio del podcast Good Trouble with Nick Kyrgios, il tennista che quando parla non usa i freni inibitori (ne sa qualJannik Sinner),ha parlato della sua presa di distanze dall’etichetta di “uomo delle commedie romantiche” per antonomasia che ormai gli era stata cucita addosso.Sapete chehanno in comune Prima o poi mi sposo, Come farsiin 10 giorni, A casa con i suoi, Tutti pazzi per l’oro, La rivolta delle ex?