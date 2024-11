Gaeta.it - Il dramma di una mucca abbandonata sul monte: l’emozionante salvataggio e le inquietanti domande

Facebook WhatsAppTwitter Unaè stata recentemente salvata a Ronco Canavese, precisamente nella frazione di Forzo, grazie all’intervento di escursionisti e ai Vigili del Fuoco, ma il racconto nasconde una realtà ben più complessa del previsto. Questo evento, inizialmente percepito come un lieto fine, solleva interrogativi scomodi sull’assegnazione di responsabilità per la cura degli animali in montagna, sull’abbandono e sull’operato di chi è preposto alla loro custodia.La scoperta sconcertante della“dispersa”Quando laè stata trovata, era sola,a quasi 2.000 metri di altitudine, in un alpeggio chiuso da anni. La situazione appariva subito tragica: danneggiata dalla gravidanza, l’animale stava per partorire, ma in realtà era in procinto di abortire. Il vitellino non ha mai visto la luce del giorno, morendo ancor prima di nascere in un contesto di totale abbandono.