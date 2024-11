Lanazione.it - I ’Segni particolari’ del Manzoni. La stagione inizia con Stefano Benni

"Segni particolari", la2024/25 del Teatrodi Calenzano, prende il via con una nuova produzione de La Macchina del Suono in collaborazione con il Teatro Menotti di Milano. In scena in prima assoluta, da domani a domenica con inizio alle 21,15 per i primi due giorni e alle 16,30 la domenica, "Il bar sotto il mare" diinterpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti (protagonisti anche di "Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti" e "Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti") e diretto da Emilio Russo. "Il Bar sotto il mare", pubblicato nel 1989, è un libro di racconti dicon un antefatto particolare: un uomo che passeggia è portato in un bar particolare, sotto il mare appunto, in cui deve sentire le storie narrate dalle persone presenti.