Gqitalia.it - Harris Dickinson sfoggia un rarissimo orologio Rolex vintage da perdere la testa

Leggi su Gqitalia.it

è sempre più un attore di riconosciuto successo. Le ottime interpretazioni in Triangle of Sadness, The Warrior - The Iron Claw e Scrapper del 2023 hanno generato un grande entusiasmo destinato a crescere il mese prossimo con l'arrivo nei cinema di Babygirl, in cui le sue performance e quelle della co-protagonista Nicole Kidman sono già state elogiate dalla critica. Al pari della capacità dimostrata danell'interpretare una gamma sempre più ampia di personaggi, anche il suo gusto in fatto di orologi è altrettanto piccante.In vista dell'edizione inglese di GQ Men of the Year 2024,è andato alla scoperta delle bontà orologiere disponibili da Kettle Kids, il negozio di orologi e gioielli di Londra guidato dai fratelli Harvey e Jacob Hutson. Per la grande serata, l'attore ha messo al polso unDay-Date, ma non uno qualsiasi: un Presidentialda 36 mm con quadrante in pietra Stella Oxblood.