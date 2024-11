Davidemaggio.it - Grey’s Anatomy torna insieme a Meredith, Jackson e Sydney

Una nuova alba sorge sul Grey Sloan Memorial Hospital, che è molto diverso dall’ospedale nel quale iniziarono quasi vent’anni fa le avventure di. La stagione numero 21 sarà composta da diciotto episodi, con i primi otto già andati in onda su ABC dallo scorso settembre: Disney+ ne renderà disponibile uno ogni giovedì a partire da oggi.La costante rispetto al passato sono alcuni dei personaggi, che resistono stoici al loro posto (in questa stagione anchesarà più presente rispetto al recente passato), e la centralità riacquistata dal gruppo degli specializzandi, nuovamente protagonisti in un racconto nel quale i vertici e le questioni amministrative stavano diventando più importanti della sala operatoria. Ma sono questioni che, comunque, continueranno ad influire su tutto quanto il resto.