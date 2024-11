Fondazione CR Firenze | 475 milioni di risorse per le province di Firenze Arezzo e Grosseto

Lanazione.it - Fondazione CR Firenze: 47,5 milioni di risorse per le province di Firenze, Arezzo e Grosseto

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 – Quasi 50di euro di, 47,5 per l’esattezza, in arrivo dallaCRper i territori della Città Metropolitana die delledie di. Sono 7,5in più rispetto all'anno precedente e 10di euro in più rispetto alle previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2024-2027. Ad annunciarlo è stato il presidente Bernabò Bocca durante l'evento di presentazione del Documento Previsionale Annuale 2025, che si è tenuto questo pomeriggio, 21 novembre, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: "La scelta di aumentare il nostro impegno a favore e al fianco del territorio ha un preciso obiettivo - afferma il presidente Bocca - quello di generare valore a beneficio della nostra comunità. Una sfida che vogliamo affrontare insieme alle realtà operanti con progetti e iniziative che condividono le nostre istanze.