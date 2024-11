Dilei.it - Fare l’amore ogni giorno dopo anni insieme: utopia o realtà?

Ho bisogno di un confronto perché qualche sera fa, a una cena tra vecchie amiche piuttosto intime, è uscito l’argomento sesso. Premesso che abbiamo tutte (tranne una) un partner, la maggior parte di lunga data, ventennali, e una di noi invece più recente perché è separata e ha da circa un anno un nuovo “fidanzato” (passatemi il termine, anche se non siamo più ragazzine). Vabbè arrivo al dunque. si parlava di quante volte lo si fa, e la media è di un paio al mese. Poi una di noi salta fuori a dirci che lei e il marito,da 24, lo fanno quasi tutti i giorni. Tutti i giorni,24. Davanti al nostro stupore ci ha detto che è una cosa normalissima tra due che si amano. E che siamo noi a non essere normali, e che se lo facciamo così poco allora vuol dire che c’è qualcosa che non va nelle nostre vite di coppie.