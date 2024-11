Ilfattoquotidiano.it - È morto padre Cesare Bonizzi “Fratello Metallo”, famoso per le sue esibizioni ai Festival heavy metal. Poi l’addio alle scene: “Il diavolo mette zizzania”

. Conosciuto anche con il nome dio “Frate rock” per la sua carriera nel mondo della musica e, in particolare, nell’. Una passione, quella del religioso, che lo ha portato ad usare le sue canzoni come strumento di evangelizzazione e preghiera., nato ad Offanengo, in provincia di Cremona, era iscritto all’Ordine dei Francescani. Si è spento all’età di 78 anni nell’infermeria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo: nella stessa chiesa saranno celebrati i funerali oggi, 21 novembre15.Decimo di dieci fratelli,era stato operaio e rappresentante di commercio, prima di prendere i voti, nel 1983, prestando servizio al Centro Pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Sviluppò la sua passione per ildurante un concerto deilica, agli inizi degli anni Novanta.