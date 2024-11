Gaeta.it - Corsi di formazione per lavoratori: opportunità e sfide a Corleto Perticara

Facebook WhatsAppTwitter A, in provincia di Potenza, si è discusso didiprogettati per idelle aziende attive nell’area di Total a Tempa Rossa. L’incontro, denominato ‘Tavolo della trasparenza’, si è svolto a Potenza e ha trattato la questione di una trentina di potenziali licenziamenti e esuberi a causa di nuove lavorazioni. Al centro del dibattito c’è l’importanza dellaprofessionale per garantire occupazione enel contesto locale.Il tavolo della trasparenza e gli attori coinvoltiIl ‘Tavolo della trasparenza’ è stato convocato dall’assessore regionale alle attività produttive, Franco Cupparo. Hanno partecipato figure rilevanti del mondo del lavoro e dell’industria, tra cui il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, e i tre segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil: Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli.