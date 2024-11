Ilgiorno.it - Code infinite in via Novara: "Bretella aperta a tutti"

Anticipare quella che potrebbe essere una delle decisioni contenute nel nuovo piano del traffico e cioè aprire temporaneamente l’accesso alla cosiddettadell’ospedale nel rione san Paolo, che oggi può essere percorsa solamente da mezzi di soccorsi e alcune categorie specifiche di cittadini: passa da questa proposta la possibile soluzione dei problemi di traffico che da qualche settimana interessano l’area di viae i due quartieri confinanti, san Paolo e Mazzafame. Ci si immaginava che i lavori per la rete di teleriscaldamento avrebbero causato qualche problema alla viabilità, ma alla prova dei fatti gli effetti della chiusura di via Pace nel rione Oltrestazione e delle interruzioni parziali per i lavori alla rete ciclabile in viahanno superato anche le peggiori previsioni: nei momenti di punta l’incolonnamento delle auto in viaè difficilmente tollerabile anche per il più paziente degli automobilisti ed è proprio per questo motivo che gli esponenti della Lega in consiglio comunale, su stimolo della consigliere Daniela Laffusa, hanno predisposto un’interrogazione che arriverà in aula in occasione della prossima seduta.