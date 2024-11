Liberoquotidiano.it - Blitz notturno contro la sede di Pro Vita & Famiglia: serrature otturate e serrande sigillate con silicone. Appello a Piantedosi

(Adnkronos) - 21 novembre 2024.Prodenuncia un altro attacco nella notte allaromana di Viale Manzoni. Le telecamere esterne della Onlus hanno infatti registrato la presenza di due individui che, intorno all'1:30 della notte, si sono presentati davanti allaa volto coperto con buste piene di bombolette spray e strumenti per la saldatura. In circa quindici minuti i soggetti hanno imbrattato ledella Onlus con gli slogan “Rabbia, Rivolta, Vendetta Trans”, procedendo poi a sigillare leal basamento con materiale nero simile a pece e otturando colledel lucchetto, dell'avvolgibile della serranda e della posta. «È il quattordicesimo attacco vandalico alla nostrain meno di tre anni», commenta il portavoce di ProOnlus Jacopo Coghe, che stamattina ha trovato per primo lavandalizzata.