Lanazione.it - Blitz nell’ex hotel Astoria, trovate tracce di bivacchi: dovrà essere ripulito

Montecatini, 21 novembre 2024 – Un ex albergo nel cuore termale e turistico della città, venduto all’asta pochi mesi fa, è divenuto un luogo di rifugio notturno per sbandati di vario genere. Gli agenti del commissariato, ieri mattina, hanno effettuato un controllo all’interno dell’ex, in viale Fedeli, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. La presenza delle forze dell’ordine davanti alla struttura ricettiva, a due passi dal parco termale, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti che si sono fermati per vedere cosa stesse accadendo. Gli uomini della polizia di Stato stanno cercando i responsabili delle recenti risse avvenute nella zona della stazione ferroviaria di piazza Gramsci e in altre vie del centro. All’interno dell’ex albergo non c’era nessuno, ma gli agenti del commissariato hanno ritrovato materassi e altri oggetti che provano una frequentazione di sbandati durante le ore notturne.