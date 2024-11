Gaeta.it - Angela Merkel in Italia per il lancio della sua autobiografia “Libertà”: eventi e dettagli

, ex cancelliera della Repubblica Federale Tedesca, torna alla ribalta con la pubblicazione della sua autobiografia intitolata "Libertà". Questo libro sarà disponibile nelle librerie italiane a partire dal 26 novembre, ed è edito da Rizzoli. Per il lancio dell'opera, Merkel è attesa in Italia, dove si svolgerà un incontro il 11 dicembre, un evento da non perdere per gli appassionati di politica e storia recente.

Presentazione del libro a Milano

L'11 dicembre, Merkel presenterà la sua autobiografia in un evento pubblico che avrà luogo all'Ispi – Palazzo Clerici, situato in via Clerici 5 a Milano. L'incontro avrà inizio alle 18:30 e vedrà la partecipazione di Walter Veltroni in qualità di moderatore. L'ingresso a questo evento è riservato e i posti sono limitati, quindi sarà indispensabile prenotarsi in anticipo sul sito ufficiale dell'Ispi.