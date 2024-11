.com - Al fine dining Adagio arriva il Bread Pairing, il pane artigianale è al centro del menù degustazione

Leggi su .com

Nel cuore del Monferrato,presenta un ineditoinvernale che mette aldella scena ilcome elemento di convivialità. Il nuovodello chef Mario Maniscalco si abbina ai piatti del, per un’esperienza gastronomica che esalta i sapori locali e stagionali in chiave contemporanea.Immerso nell’incantevole scenario del Monferrato, all’interno di un antico fienile del Settecento trasformato nel Relais Almaranto, si trova il ristorante gourmet. Per la stagione invernale, ila filiera corta presenta il suo nuovoarricchito dal, un percorso di abbinamenti con ilcreato per esaltare ogni portata. Quello all’olio di semi di zucca e indivia, che unisce sapori più dolciastri a quello tostato dei semi, il più tradizionale con lievito madre al prezzemolo e quello con lenticchie rosse, perfetti per il periodo autunnale.