A Montesarchio cittadinanza attiva e protezione civile insieme per la prevenzione e la resilienza

Tempo di lettura: 5 minutiSabato 23 novembre, nella data che commemora il terremoto dell’Irpinia che colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale il 23 novembre 1980, causando quasi 3 mila morti, dal quale nacque l’attuale servizio diitaliano, laè invitata a partecipare all’esercitazione di, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, nell’ambito della quale sarà verificata l’ipotesi di pianificazione, in corso di redazione, per la gestione delle emergenze comunali. Il Comune di, con tale attività, intende promuovere la cultura dellatra i cittadini, fornendo istruzioni sui comportamenti da adottare in caso di emergenza e, contestualmente, verificare la validità dell’ipotesi di aggiornamento del piano comunale di, con particolare riferimento alle procedure di evacuazione.