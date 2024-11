Lapresse.it - Violenza donne, Gino Cecchettin: “Si insinua e non è facile riconoscerla, io vedevo Giulia felice”

Leggi su Lapresse.it

“Sono un papà. Un papà normalissimo che ha vissuto una storia a dir poco tragica“. È l’esordio dell’intervento di– il papà di, la studentessa uccisa un anno fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta – davanti a 500 studentesse e studenti di venti scuole superiori nell’ambito dell’evento ‘Dieci domande sulla‘, organizzato dall’Università di Bologna in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, il 25 novembre. “So che, di fronte a un dolore così forte, resti immobilizzato. Attraverso la mia voce penso di interpretare anche chi non ha avuto la forza di reagire e per tutte leche sono state colpite dalladi chi le doveva amare e invece le ha uccise o ha dato loro tanta sofferenza quotidiana”, ha sottolineato, pensando a quei genitori che hanno vissuto la sua stessa, tragica esperienza.