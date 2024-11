Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere. Nell’ultimo anno 36 casi nel circondario: "Rafforziamo l’impegno"

La Conferenza assessori pari opportunità del nuovoimolese si mette in prima linea pernel contrasto e prevenzione alladi. In procinto del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, la conferenza si è riunita per esporre le attività promosse nell’ultima settimana del mese per contrastare il fenomeno. Ma non solo. "Questo momento dell’serve, per noi, comuni per fare il punto della situazione sul fenomeno, delle azioni che abbiamo messo in campo attraverso l’azienda dei servizi – ha esordito Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese e assessora alle pari opportunità dei dieci comuni del–, i dati più recenti dell’ASP (azienda servizi alla persona) ci comunicano checi sono state 36 nuove situazioni di