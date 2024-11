Gaeta.it - Vaticano: incontro mondiale sui diritti dei bambini il 3 febbraio 2024

Oggi si celebra la Giornata Internazionale per idell'Infanzia e dell'Adolescenza, un evento che pone l'accento sulla necessità di proteggere idei più giovani in tutto il mondo. In questo contesto, il Papa ha annunciato un importantededicato alla salvaguardia deidei, che si terrà il 3, presso il. Intitolato "Amiamoli e proteggiamoli", l'appuntamento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti da diverse nazioni, con l'obiettivo di affrontare e discutere le problematiche cruciali che riguardano l'infanzia, in particolare quelle connesse a sfruttamento e abusi.L'importanza del tema attualeLa celebrazione della Giornata Internazionale per idell'Infanzia e dell'Adolescenza invita a riflettere su una realtà spesso trascurata: milioni dinel mondo vivono in condizioni precarie e privi difondamentali.