Trump e le frasi più controverse dei membri del gabinetto presidenziale

Nelle nomine di Donaldper il prossimoc’è di tutto. La sensazione è che il presidente eletto abbia scelto un mix di personaggi tra il bizzarro e il sovversivo, ma tutti con un tratto distintivo: la fedeltà.ha puntato su una schiera di weird, usando le parole dell’ex candidato alla vicepresidenza Tim Walz. Cioè persone strampalate, a essere generosi. Il problema è capire se diventeranno pericolose per la società americana e per il resto del mondo. La banda di “impresentabili” va dal cacciatore di balene Kennedy Jr al deputato accusato di molestie e traffico sessuale Matt Gaetz, passando per la governatrice Kristi Noem che ha ammesso di aver sparato al suo cane. Senza dimenticare il prossimo capo del Pentagono che avrebbe un tatuaggio suprematista. Gli ultimi nomi sbucati in ordine di tempo sono tre, tutti abbastanza clamorosi: un dietologo noto per essere un personaggio televisivo (tanto per cambiare milionario), Dr.