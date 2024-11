Napolipiu.com - Thuram ammette: “Con Buongiorno non riuscivo a muovermi”

L’attaccante francese ha elogiato il difensore azzurro dopo Italia-Francia, ricordando anche l’ultimo duello in Serie A al Meazza.Il duello tra Marcuse Alessandrosi è ripetuto a una settimana di distanza sul prato del Meazza, questa volta in Italia-Francia di Nations League. L’attaccante dell’Inter ha voluto sottolineare la forza del suo avversario, ricordando anche il recente confronto in campionato.“Avevo una battaglia da rifare conche mi ha tenuto benissimo qua una settimana fa in campionato“, ha dichiarato il francese dopo la vittoria contro gli azzurri, aggiungendo: “Ero contento di giocare ancora contro di lui, volevo rifarmi nell’ultima sfida non”.I numeri confermano le parole di: nella sfida di San Siro tra Inter e Napoli, il difensore azzurro ha dominato nei duelli, vincendo tutti i 4 contrasti aerei tentati e 3 contrasti su 3.