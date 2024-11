Gaeta.it - Terme Merano lancia il nuovo Wintergarden per la stagione invernale 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Leannunciano con entusiasmo l’apertura delin vista della, un’ottima occasione per immergersi in un ambiente di relax e benessere incorniciato dalla bellezza del Parco termale. Questo spazio innovativo, caratterizzato da una vastità di vetrate panoramiche, si presenta come una fusione perfetta tra natura e comfort, pensato per soddisfare le esigenze di tutti i visitatori durante l’inverno e l’estate.Una struttura innovativa e eco-sostenibileIlè realizzato in legno e vetro, progettato per avere un basso impatto ambientale. Durante i mesi invernali, la struttura rimane completamente chiusa e riscaldata grazie a un sistema di riscaldamento a pavimento, che mantiene una temperatura confortevole anche nei giorni più freddi.