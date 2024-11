Imiglioridififa.com - Teamfight Tactics, scarica ora il nuovo set Alla Scoperta di Arcane

Oggi 20 novembre 2024, Riot Games ha lanciato unset di(TFT) intitolato “di”, ispiratopopolare serie animata di Netflix(il finale della serie è in arrivo). Questo aggiornamento introduce una vasta gamma di contenuti e meccaniche innovative che arricchiscono l’esperienza di gioco. Vediamoli nel dettaglio:Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!dinel dettaglioCampioniIlset include 11 unità esclusive provenienti dall’universo di, tra cui personaggi iconici come Silco, Powder, Violet, Vander, Sevika e Smeech. Questi campioni offrono nuove sinergie e strategie, permettendo ai giocatori di formare squadre uniche e potenti.Tratti“di” introduce diversi nuovi tratti che riflettono le dinamiche della serie:Agente: Inizia il combattimento con uno scudo e amplificazione danni; l’unità nemica con la salute più alta diventa RICERCATA, conferendo un bonusvelocità d’attacco quando viene sconfitta.