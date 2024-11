Ilrestodelcarlino.it - Sport Festival Bologna 2024, sul palco Morandi e Mingardi. De Silvestri si lancia come dj

, 20 novembre– Partono le prime note di “Si può dare di più”, e ai microfoni si intravedono Gianni, Andreae. Lorenzo De. La performance che nessuno si sarebbe mai aspettato, eppure l’unione tra musica eriesce a fare anche questo: in occasione di “La musica in campo al PalaDozza”, serata inaugurale della seconda edizione di, il nuovo format di spettacolo e talk organizzato da Fondazione Entroterre in collaborazione con il BFc stesso e Fondazione Musica Insieme, cantanti e musicisti d’eccezione e i calciatori e calciatrici delFootball club si sono uniti sul. Assieme a Gianni, Paolo Fresu, Andreae Gloria Campaner, sulè intervenuto anche il capitano del, che dopo essersi divertito a cantare assieme alle due leggende bolognesi ha dichiarato: “Sono un grande appassionato di musica, faccio il dj della squadra: ascolto tutto, da Bruce Springsteen a Eric Clapton, jazz, rock and roll e molto altro”.