Gaeta.it - Sparatoria nei pressi di Bellano: uomo gravemente ferito dopo una rapina in banca in Valgerola

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza è avvenuto oggi nelle vicinanze di, in provincia di Lecco, dove unè rimastoa seguito di una. Questo conflitto ha preso avvioche le forze dell’ordine hanno dato vita a un inseguimento che ha avuto inizio in seguito a unain. L’individuo coinvolto è stato identificato come il responsabile di unaarmata avvenuta presso la filiale del Crédit Agricole a Castione Andevenno, località situata nella provincia di Sondrio.Laal Crédit AgricoleLaè stata consumata intorno alle 10 del mattino quando l’, armato di pistola, ha minacciato il personale presente nell’istituto di credito. Sotto laone dell’arma, l’impiegato della filiale ha subito attivato il protocollo di sicurezza, allertando immediatamente le forze dell’ordine.