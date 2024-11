Ilfattoquotidiano.it - “Sottopagati e dimenticati”: le voci di medici e infermieri dalla piazza in sciopero. “Credevo nella missione, oggi sono qui per salvare la Sanità”

“Quando ho scelto di fare il medico’.siamo. Ma se in tanti, come me, abbiamo scelto di non andare via dall’Italia, e di manifestare, è perché vogliamo difendere il Servizio sanitario nazionale. Pubblico, universale, gratuito”.InSanti Apostoli a Roma, per loe la manifestazione contro la manovra dei professionisti sanitari, una giovane specializzanda tiene in mano un cartello, con scritto: “Quattro euro l’ora, mai più“. Nell’Italia in cui il governo Meloni nega il salario minimo, proprio gli specializzandi raccontano al meglio come il problema delle retribuzione basse, che pure coinvolge tutti i, diventa drammatico per chi si trova ancora‘terra di mezzo’, non essendo ancora parte del personale strutturato.