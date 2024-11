Ilfattoquotidiano.it - “So chi c’è dietro al Calippo Tour, è un uomo abbastanza conosciuto sui social che sfrutta e maltratta le ragazze”: la rivelazione de La Diva Del Tubo

“Conosco l’identità della persona che staal“. A dirlo è la content creator Ladel, che sui suoi canaliha confermato le indiscrezioni, lanciate da Le Iene, per cui ci sarebbe qualcunola gestione del fantomaticodell’Italia durante il quale duepraticano ses*o orale a un fan per ogni città che visitano.E l’accusa della content creator, all’anagrafe Alisha Griffanti, è molto pesante: “Conosco l’identità della persona che staal, ovvero l’chele, le quali (quelle che ne sono uscite) sono molto terrorizzate dall’idea di parlarne”, dice Ladelin riferimento anche al servizio dell’inviato Gaston Zama su Ambra e Paolina, le dueprotagoniste del, in cui si denunciano i presunti pagamenti richiesti per diventare il ‘fortunato’ che riceve una fellatio.