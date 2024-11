Ilveggente.it - Sinner, nessun rimorso: possono vederlo sono in pochi

Leggi su Ilveggente.it

, non c’è modo migliore di spiegarlo, ma è solo pereletti.Non c’è alcun segreto alla base del suo successo.mistero, niente da dichiarare. La sua è la storia di un adolescente che ha investito ogni sua energia e risorsa in quello che era il sogno della sua vita: diventare un tennista forte. Non sapeva certo che non solo sarebbe diventato forte, ma addirittura fortissimo. E che, un giorno, si sarebbe spinto talmente in alto da piazzarsi al primo posto della classifica mondiale.in(LaPresse) – Ilveggente.itNulla di tutto quello che gli è capitato, però, è stato casuale. Jannikce l’ha messa tutta per diventare un campione, ma tutta per davvero. Ha messo da parte qualunque cosa non fosse legata a doppio filo al tennis perché sapeva che questo era il solo modo che aveva per poter toccare il cielo con un dito.