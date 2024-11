Spazionapoli.it - Simeone, da Torino insistono: “Cairo è convinto di prenderlo a questa cifra”

Leggi su Spazionapoli.it

Giovannicontinua a essere obiettivo del: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis batte cassa. Spunta la strategia di Urbanoper spuntarla.In vista di gennaio, il Napoli tiene d’occhio ogni possibile occasione di mercato: a confermato è stato lo stesso Giovanni Manna, intervenuto nel pomeriggio di martedì al Social Football Summit (qui per rileggere le parole del direttore dell’area sportiva del club partenopeo). Il reparto tenuto particolarmente sotto osservazione è quello difensivo, con il club di Aurelio De Laurentiis che potrebbe assicurarsi, alle giuste condizioni, un rinforzo al pacchetto di centrali.Un occhio, però, i tifosi lo tengono sui possibili sviluppi legati al mercato in uscita. Una situazione che inquieta e non di poco i tifosi del Napoli è quella relativa a Giovanni: il giocatore argentino, che nelle scorse ore ha avuto parole bellissime per la città e per Antonio Conte, continua a essere nel mirino del, squadra a caccia di un rinforzo in attacco dopo il grave infortunio al ginocchio dell’ex Napoli Duvan Zapata.