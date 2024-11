Ilgiorno.it - Sfregiato dalla baby-gang di ragazze: “Vorrei incontrare chi mi ha ferito, ecco cosa le direi”

Milano, 20 novembre 2024 – “Convivo con uno sfregio permanente. Esco con un fischietto sempre in tasca, mi fa sentire più sicuro perché lo userei per attirare l’attenzione in caso di pericolo. Questa storia però continua a farmi riflettere. Incontrerei, in un ambiente protetto, la ragazza che mi ha causato questa cicatrice: leche non la odio. Certo, mi aspetto che paghi per quello che ha fatto. Però non ce l’ho con lei, piuttosto con una società che non ha saputo educarla al rispetto; con la famiglia, con la scuola.”. L’attacco Alessandro Anaclerio è il trentunenne che il 28 dicembre di un anno fa è statoin strada, in via Donna Prassede, al quartiere Torretta, alla periferia sud della città, da unaal femminile. Al culmine di una lite per futili motivi, dopo essere sceso dall’autobus che aveva preso per tornare a casa, Anaclerio era stato insultato, preso a calci, pugni e strattoni; il collo stretto in una sciarpa in un tentativo di strangolamento.