Liberoquotidiano.it - "Se indagata, dimissioni": bomba giudiziaria Ue. Fumata bianca sui ministri ma Ursula trema: ribaltone per la socialista?

da Bruxelles, ma è un clima molto teso quello in cui si sono svolte le riunioni dei coordinatori delle varie commissioni competenti per valutare le audizioni dei vicepresidenti designati per la Commissione europea. Via libera allaspagnola Teresa Ribera ma solo dopo il via libera all'ungherese Oliver Varhelyi che prevede una modifica alle competenze (gli vengono tolti i diritti riproduttivi e la gestione delle pandemie), che a sua volta permette l'ok all'italiano di Raffaele Fitto. Un effetto-cascata non privo, però, di potenziali insidie. L'accordo sulla nomina dei sei vicepresidenti esecutivi della prossima Commissione Ue e dell'ungherese Varhelyi, infatti, è arrivato ma restano le grandi tensioni tra il Partito popolare europeo e i Socialisti & Democratici di cui fa parte il Pd.