Sanità | sindacato medici petizione per televisita e autocertificazione

Leggi su Ildenaro.it

Sburocratizzare lana generale, valorizzare la telena per le visite a distanza e l’dei primi tre giorni di malattia: sono gli obiettivi di unapubblica lanciata dalitaliani (Smi). “La nostraricalca i contenuti di due proposte emendative che ilitaliani – Confsal, mette a disposizione di tutte le forze politiche, in vista della discussione della Legge di Bilancio per il 2025. – spiega la segretaria Pina Onotri – Si vuole, in questo modo, ribadire che lacostituisce, pienamente, quel diretto contatto tra il medico e il paziente richiedente, consentendo la verifica diretta da parte del medico delle condizioni di salute, il rilievo obiettivo e quello anamnestico cui il certificato fa riferimento. Riteniamo, infatti, che ai fini certificativi laconfiguri tutti gli elementi che conferiscono alla certificazione il requisito della veridicità e della validità”.