Cityrumors.it - Pensione anticipata 2025: cosa può fare chi ha parenti con la legge 104

I lavoratori, che assistono familiari disabili ai sensi della104, possono accedere ad una serie di modalità di pensionamento anticipato: quali sono.Sono diverse le agevolazioni di cui possono usufruire le persone che assistono un familiare disabile attraverso la cosiddetta104, approvata nel 1992. Tra le agevolazioni anche quella che permette di andare inprima rispetto ai requisiti previsti per ladi vecchiaia.puòchi hacon la104 (Cityrumors.it)I caregiver possono, difatti, accedere ad una serie di modalità di pensionamento anticipato ritirandosi dall’impiego, in età compresa tra i 59 e i 63 anni. Nello specifico, sono tre le modalità: l’Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 41. Esaminiamo entrambi i casi elencando i requisiti previsti per entrambe le vie agevolate di pensionamento.