Patrick Vieira in collegamento con il Genoa dopo l’esonero di Gilardino

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-19 18:48:42 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Secondo quanto riferito,sarà in lista per allenare ilche la squadra di Serie A ha esonerato l’allenatore Albertomartedì.L’ex attaccante dell’AC Milanha guidato ilalla promozione nel 2023, ma lasciaun inizio poco brillante della stagione in corso.Ilha 10 punti nelle prime 12 partite della stagione e si aggira sopra la zona retrocessione al 17° posto, con Sky Sport Italia che dice che nominerà l’ex capitano dell’Arsenal.“La Società ringrazia misterper i traguardi raggiunti insieme in questi anni e gli augura il meglio per la sua carriera – si legge in un comunicato -.si è separato dallo Strasburgo, squadra francese della Ligue 1, a luglio,aver allenato in precedenza il Crystal Palace, club della Premier League.