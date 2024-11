Napolipiu.com - Napoli, rinnovo Kavara: l’agente ha ripreso i contatti con il Barcellona

La trattativa per il prolungamento del georgiano è ancora in fase di stallo. Diversi i punti da definire con il.Ildi Khvicha Kvaratskhelia con ilresta un tema caldo del calciomercato azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nonostante gli incontri avvenuti a Milano venti giorni fa abbiano registrato alcuni progressi, la situazione è ancora lontana dalla conclusione.Sul tavolo delle trattative restano diversi nodi da sciogliere. Il club partenopeo ha proposto un ingaggio di 5 milioni più bonus (arrivando a sfiorare i 6 milioni), mentre l’entourage del calciatore punta a una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Non solo: resta da definire anche la questione delle commissioni per un’eventuale futura cessione e il valore della clausola rescissoria, con ilche spinge per fissarla a 100 milioni mentre la controparte vorrebbe abbassarla a 80.