Ilrestodelcarlino.it - Moria di cefali sulla costa Adriatica: mucillagine o batterio?

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 20 novembre 2024 – Dopo l’esplosione estiva delle mucillagini e la strage di mitili lungo le coste adriatiche, ecco arrivare una nuova minaccia per l’equilibrio del nostro fragile specchio d’acqua. Da ormai due settimane, unadispiaggiati lungo lapesarese sta attirando l’attenzione dei tanti frequentatori della battigia. Decine di muggini, spesso in stato di decomposizione, giacciono sul bagnasciuga, in particolare lungo la spiaggia di ponente, destando interrogativi e qualche allarme. Il fenomeno, che in realtà ha coinvolto anche gran parte delle spiagge marchigiane, ha coinciso con la presenza di chiazze diavvistate al largo nonostante le temperature fresche. Tra i primi a lanciare l’allarme in città, Roberto Malini, studioso e attivista per l’ambiente, che dopo il fenomeno estivo di iperproduzione di mucillagini e la conseguente condizione di ipossia e anossia dei fondali, lancia un monito sull’equilibrio precario degli ecosistemi marini.