Montalto dà il benvenuto nuovo comandante dei carabinieri 

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024 – L’Amministrazione Comunale diha dato ilaldei Carabinieri Luogotenente c.s. Roberto Piermatti che andrà a sostituire ilLuogotenente c.s. Stefano Sorbelli presso la stazione didi Castro.“Siamo certi – si legge nella nota stampa – che Roberto Piermatti, con la sua esperienza e dedizione, continuerà a garantire la sicurezza e il benessere della cittadinanza. A lui un augurio di buon lavoro.Nel ringraziare il Luogotenente c.s. Stefano Sorbelli per il lavoro svolto sul nostro territorio, gli rivolgiamo le nostre congratulazioni per il suoincarico presso la stazione carabinieri San Gallo di Civitavecchia”.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.