Gaeta.it - Mohari Hospitality amplia la sua offerta in Europa con l’acquisizione dell’Hotel Bauer di Venezia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente aggiunto una nuova gemma al suo portafoglio di strutture di lusso con. Questa mossa strategica sottolinea l’impegno della società nella creazione di una selezione esclusiva di hotel che possiedono non solo un alto valore patrimoniale, ma anche un legame profondo con la cultura e la storia locale.e l’importanza della partnershipsegna un passo importante per, che ha lavorato a stretto contatto con Omnam Investment Group, un partner strategico con una vasta esperienza nel settore degli investimenti immobiliari di fascia alta. Questo gruppo è riconosciuto per il suo approccio trasformativo nel settore alberghiero e porta con sé oltre dieci anni di esperienza specifica in Italia e in tutta