Ilnapolista.it - Luigi De Laurentiis e il Bari: «Lo sceicco del Kuwait ha il mio numero, se vuole può chiamarmi»

Deè intervenuto a tutto spiano in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione dele sul rapporto con il Napoli di suo padre Aurelio. In Puglia la dirigenza del club non è molto apprezzata, specialmente per l’annosa questione della squadra-cuscinetto, com’è considerata da molti ilrispetto al Napoli. I Deperò hanno sempre messo i puntini sulle i sulla questione, facendo ben intendere che si tratti di due situazioni economiche e gestionali ben separate e distinte.De: «Non getterò sette anni di lavoro»Di seguito un estratto dell’intervento in conferenza:«Con loAl-Sabah non c’è stato nulla di concreto, si è creata soltanto una soap opera e sono venute fuori delle speculazioni. All’esterno dello stadio non c’è il cartello vendesi, ma siamo disponibili ad incontrare persone potenzialmente interessate.