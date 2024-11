Gravidanzaonline.it - “L’ovulo che ti ha creato viene da tua nonna”: cos’è la continuità intergenerazionale ovarica

Si dice spesso che con le nonne materne si crei un legame più forte che con quelle paterne; fermo restando che questo è un concetto troppo generico e che, nei rapporti, conta prima di tutto come si pongano le persone, pare però che la scienza confermi, almeno in parte, una verità sostenuta ultimamente da diverse mamme sui social, ovvero cheda cui vengono generati i nostri figli “appartenga” in realtà alle madri delle madri, quindi alle nonne materne.A sostenerlo, in un video diventato virale, è ad esempio lar Dèborah Dali, che dice: “Ho appena scoperto una cosa sconvolgente: come donne, nasciamo con tutti i nostri ovuli. Quindi non è stata tua madre a creare i tuoi ovuli, ma tua, perché tua madre è nata con i suoi ovuli.che ti haè statoda tua”.