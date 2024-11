Iodonna.it - L'entrata di questo piccolo borgo nei Best Tourist Village dimostra come il turismo, possa diventare un motore di sviluppo economico e sociale per le piccole comunità

Il, si sa, è un settore complesso e dalle mille sfaccettature. Esistono luoghi nel mondo che, grazie alla promozione delle proprie peculiarità e del patrimonio culturale, sono riusciti non solo a rilanciarsi economicamente, ma anche a creare un circolo virtuoso in grado di favorire losostenibile di tutta la. San Casciano dei Bagni, untoscano situato nella provincia di Siena, al confine con Umbria e Lazio, rappresenta perfettamentetipo di successo. Viaggiare durante le Feste: i 10 borghi più belli d’Italia X San Casciano dei Bagni,2024Il, noto per i suoi paesaggi suggestivi e le sue acque termali che sgorgano a 40 gradi, è stato recentemente insignito del titolo di “2024” dall’UNWTO, l’Organizzazione Mondiale deldelle Nazioni Unite.