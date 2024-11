La Romania ha vinto 3-0 nella Nations League sul Kosovo

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-20 17:48:26 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Lasi è aggiudicata una vittoria per 3-0suldopo l’abbandono della partita dellaa Bucarest venerdì.La Uefa ha preso la decisione dopo che i giocatori delhanno lasciato il campo a pochi secondi dalla fine la scorsa settimana, sostenendo che i tifosi di casa gridavano “Serbia”. La gara era stata senza reti.Allaè stata assegnata la vittoria, ma l’anno prossimo le sarà imposto di giocare la prima partita casalinga in un girone di qualificazione alla Coppa del Mondo in uno stadio vuoto. Questa è stata la punizione per i cori dei tifosi rumeni rivolti alla vicina Ungheria.La Uefa ha inoltre multato la Federcalcio rumena (FRF) per un totale di 128.