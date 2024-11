Zonawrestling.net - Jake Paul a Logan: “Entrare in WWE? Non voglio lottare troppo, preferirei essere il tuo Paul Heyman”

Leggi su Zonawrestling.net

si è fatto un vero nome in, ha dimostrato il suo valore durante il suo regno di successo come campione degli Stati Uniti in, che si è concluso a SummerSlam. Tuttavia, il suo percorso è tutt’altro che finito. Suo fratello,, potrebbe giocare un ruolo importante nel prossimo capitolo dinella compagnia, e The Problem Child sembra interessato all’idea.Nel fine settimana, Netflix ha ospitato un importante evento di boxe, il cui match principale vedevacontro Mike Tyson. L’evento, ha generato un incasso totale di 18 milioni di dollari.ha sconfitto il 58enne Tyson per decisione unanime.Dopo l’incontro,è apparso nel podcast di, IMSIVE, per discutere i suoi piani. Durante la conversazione,ha espresso interesse a unirsi allacome manager di