Incendio a Palazzo Genovese interrogazione di Celano al sindaco di Salerno

Tempo di lettura: < 1 minuto"È palese l'assoluta mancanza di attenzione per uno dei palazzi storici della città, vuoto ed abbandonato". È quanto sostiene il consigliere comunale di, capogruppo di Forza Italia, Robertonell'attraverso la quale ha chiesto aldiquali iniziative l'ente intenda adottare per limitare episodi come l'che nella notte tra il 16 e il 17 novembre ha danneggiato. Le fiamme sono divampate in un locale che sembrerebbe di proprietà comunale ed in stato di abbandono, accanto allo storico edificio, danneggiandolo.ha anche chiesto di sapere come l'amministrazione intenda ripristinare l'agibilità dell'immobile, ed in che misura i danni siano coperti da polizza assicurativa.