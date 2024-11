Ilnapolista.it - Il Real Madrid cerca un difensore ma non richiamerà il desaparecido Rafa Marin, mai utilizzato da Conte (Tmw)

è arrivato a Napoli come giovane promessa, sostituto sì di Rrahmani ma gregario di tutto rispetto. Almeno queste erano le aspettative su di lui. Non era la prima volta che ilsi “liberava” di un calciatore in cui credeva (basti vedere Nico Paz, che è di prospettiva certa) e di certo i Blancos non insistono così tanto sulla ricompra su chiunque, pur dovendo ammettere che non sono pochi i casi in questione. Ilspagnolo non ha avuto quasi nessuna occasione a Napoli e quando l’ha avuta non è sembrato così tanto pronto quanto si sperava.a più riprese ha dichiarato che non era ancora fisicamente a livello, nonostante i tanti miglioramenti, e che non sia il massimo della bravura quanto a proposta offensiva (che poi il Napoli a conti fatti non parta così spesso dal basso è un altro discorso ndr).