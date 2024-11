Quotidiano.net - Il caso clandestini-stupri. Meloni difende Valditara. Rivolta delle opposizioni

"Le cause della violenza alle donne vanno affrontate tutte quante. Ci sono sicuramente dati che parlano anche di un’incidenza significativa dell’immigrazione illegale di massa". Giorgiasi schiera col ministro Giuseppe, che nel suo intervento alla presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin aveva detto che "il patriarcato è finito nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia" e che "l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di devianza in qualche modo discendenti dall’immigrazione illegale". FEMMINICIDI, PATRIARCATO, MIGRAZIONI Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, dice che "è gravissimo che la presidentesi arrampichi sugli specchi per giustificare le incredibili uscite sui femminicidi, patriarcato e migrazione del ministro