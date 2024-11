Formiche.net - Il caccia europeo si aggiorna. Ecco le nuove capacità di guerra elettronica del Typhoon

Leggi su Formiche.net

Ispirato alla leggendaria guardia personale degli imperatori romani, noto ufficialmente come Defensive aid sub-system (Dass), il Praetorian è il complesso di sistemi difensivi integrati che equipaggia ildi quarta generazione Eurofighter. In occasione del primo giorno della Berlin security conference, il consorzio EuroDass, responsabile per il sistema, ha svelato alcuni dettagli circa lesviluppate nell’ambito dell’iniziativanext generation. L’iniziativa vede EuroDass (composto da Leonardo, ELT Group, Indra e Hensoldt) collaborare con Bae Systems per mantenerete ledidell’Eurofighter, capitalizzando sull’expertise europea in materia di.L’mento del sistema di difesa PraetorianIl nuovo sistema, oltre a essere in grado di caratterizzare minacce complesse, includeràdi Digital radio frequency memory (Drfm), interfacce per un pod esterno abilitato a condurre attacchi elettronici per operazioni di Suppression of enemy air defence (Sead) e contromisure elettroniche con tecnologia a banda larga nota come Active electronically scanned array (Aesa).