Funerali di Liam Payne | gli One Direction riuniti per la prima volta

Oggi, il mondo della musica ha detto addio a, ex membro della celebre boyband One, durante un funerale privato tenutosi a St. Mary's Church ad Amersham, nel Buckinghamshire. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi, tra cui i suoi ex compagni di band Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, che si sonoper onorare la memoria del cantante scomparso a soli 31 anni, cadendo da un balcone di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Dettagli della cerimoniaè tragicamente deceduto il 16 ottobre dopo essere caduto da un balcone al terzo piano del Casa Sur Hotel a Buenos Aires. Un'autopsia ha rivelato che ha subito "traumi multipli" e "emorragie interne ed esterne". Il funerale è stato caratterizzato da un'atmosfera di profonda tristezza, con una carrozza trainata da cavalli che trasportava la bara adornata con fiori che recitavano le parole "Son" e "Daddy", seguita dai genitori di