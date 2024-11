Lettera43.it - Eugenia Roccella: «Penso che il patriarcato esista, anche in nuove forme»

Leggi su Lettera43.it

che il. Esistonodi, però certamente nel mondo occidentale le vecchiesostanzialmente si stanno slabbrando, sono in decadenza, resistono in altre culture e in altri Paesi». Lo ha detto la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità, interpellata dai cronisti sulle discusse parole del ministro Giuseppe Valditara secondo cui la lotta al«è ideologica» e l’aumento delle violenze sessuali è legato«all’immigrazione illegale».dice che serve un «cambiamento culturale» in collaborazione con la scuola, ma il governo non ha ancora fatto nullaLa ministra ha parlato del caso di Ahoo Daryaei, la ragazza iraniana che si era spogliata per protesta a Teheran e che è stata liberata dopo settimane di detenzione: «Questa è un’ottima notizia, però bisogna ricordare che quelledi oppressione e di violenza contro le donne sono ancora purtroppo la normalità in tanti luoghi».